Убийца ярославского священника отсидит 15 лет

Ярославский суд признал Александра Авдеева виновным в убийстве священнослужителя, краже и незаконном проникновении в жилище (ч.1 ст.105, п.«б» ч.4 ст.158, ч.2 ст.139 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР. В суде доказано, что утром 7 июля 2016 года Авдеев решил убить настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (в миру – Максим Соколов).

Для этого он пришел в монастырь. Войдя в келью, Авдеев нанес множественные удары ножом, от чего священнослужитель скончался. Затем он обыскал келью и похитил 1,1 млн рублей.

Расследование уголовного дела находилось на личном контроле председателя СК России. Для раскрытия убийства следователи и оперативные сотрудники ГУУР МВД России проверили на причастность к нему более трех тысяч человек. В их числе были лица из окружения игумена, наркоманы, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа и другие.

Со всеми ними провели следственные действия. Также изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В совокупности эти доказательства подтвердили причастность Авдеева к совершенному преступлению. Впоследствии в ходе проверки показаний на месте обвиняемый рассказал о его обстоятельствах.

Приговором суда Авдееву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ярославль, Иван Гридин

Ярославль. Другие новости 17.11.20

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