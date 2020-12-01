Житель Ростова проведет остаток жизни в колонии особого режима за поджог

В Ростове суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве более двух человек, в том числе малолетнего, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, покушении на убийство, умышленном уничтожение и повреждении чужого имущества (пп.«а», «в», «д», «е», «и» ч.2 ст.105 ч.3 ст.30, пп.«а», «в», «д», «е», «и» ч.2 ст.105 ч. 2 ст.167 УК РФ).

В суде доказано, что в ночь на 19 октября 2019 года в многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, в том числе пятеро детей. Следователи установили, что к совершению преступления причастен 37-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина умышленно поджег деревянное здание, а потом скрылся.

Злоумышленника задержали по горячим следам и заключили под стражу. Он пояснил, что устроил поджог из мести к проживавшему в том доме мужчины.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ростов, Иван Гридин

Ростов. Другие новости 01.12.20

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