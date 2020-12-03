Житель Башкирии получил пожизненное за двойное убийство

В Башкирии суд вынем приговор 43-летнему жителю Бирска, признав его виновным в убийстве двух человек (пп.«а», «в», «к» ч. 2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, 29 декабря 2019 года в районный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в частном доме в Бирске тел двоих женщин 81-го и 52-х лет с признаками насильственной смерти.

Благодаря грамотным действиям следователя, злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. Следователи выяснили, что 29 декабря 2019 года подсудимый, находясь дома у своей 52-летней знакомой, поссорился с ней.

Женщина отказалась дать ему деньги, потому он зарезал ее. В этот момент домой вернулась 81-летняя хозяйка дома. Не желая оставлять свидетелей, мужчина убил и ее несколькими ударами ножа. После этого он поджег дом и скрылся. Стоит отметить, что когда огонь разгорелся, подсудимый вернулся на место преступления и помогал тушить пожар.

Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал, ранее он уже был судим за убийство. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Уфа, Иван Гридин

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