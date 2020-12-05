В Подмосковье задержали вероятных убийц трех человек

На окраине СНТ «Малахит» в Волоколамске в заброшенном сгоревшем доме обнаружили обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеская пара и их 16-летняя дочь. Неподалёку нашли их обгоревший автомобиль. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело (п»а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Трупы обнаружили 4 декабря. Семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. По «горячим следам» оперативники задержали трех подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения.

В ходе допроса они признались в преступлении сообщив, что совершили убийство в ходе конфликта. Криминалисты осмотрели обгоревший автомобиль потерпевших, автомобили подозреваемых, а также заброшенный дом, в котором были обнаружены тела. В ходе обыска изъято оружие, которым, вероятно, было совершено убийство, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.

Расследование продолжается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.20

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