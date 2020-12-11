Брянский убийца четырех человек получил пожизненное

В Брянской области вынес приговор 25-летнему жителю города Карачева, которого обвинили в убийстве четырех человек, а также причинении легкого вреда здоровью (п.«в» ч.2 ст.115, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).
Как сообщили в СКР, в суде доказано, что обвиняемый, находясь в гостях у знакомого в частном доме в селе Вельяминова, напился, поссорился с местной жительницей и зарезал ее. После этого он убил ножом и ее подругу. «Затем он причинил смерть таким же способом еще двум лицам, находившимся в указанном доме. От полученных телесных повреждений все потерпевшие скончались на месте происшествия», – сообщили в ведомстве.
По решению суда злоумышленник получил пожизненное заключение в колонии особого режима.
Брянск, Иван Гридин
Брянск. Другие новости 11.12.20
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