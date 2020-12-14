Жительница Ярославской области получила 18 лет за убийство, разбой и кражи

В Ярославской области суд вынес приговор 26-летней жительнице города Пошехонье, признав ее виновной в совершении убийства двух человек, в том числе с особой жестокостью, из корыстных побуждений и разбое, а также пяти эпизодах хищений и незаконного проникновения в жилище (пп.«а», «д», «з» ч.2 ст.105, ст.162 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что в феврале 2019 года осужденная проникла в частный дом к 80-летней женщине в одной из деревень Пошехонского района. Угрожая ножом, она потребовала от пенсионерки передать ей все возможные накопления. Получив отказ, она нанесла хозяйке дома более 60-ти ударов ножом. Пожилая женщина скончалась на месте. Обвиняемая похитила ряд ценных вещей и скрылась. Убитая женщина имела звание «Заслуженный учитель РФ».

В сентябре 2019 года осужденная находилась дома в Пошехонье вместе со своим мужем и распивала спиртное. У них случилась ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом. От полученных ранений он скончался. Кроме того, в течение 2019 года женщина совершила пять различных хищений, а также проникла в чужое жилище.

Злоумышленницу задержали. Оказалось, что она была ранее судима. Женщина длительное время отрицала свою причастность к преступлениям, выдвигала различные версии событий, пыталась запутать сотрудников СКР. Несмотря на это, под тяжестью доказательств она призналась в совершенных преступлениях и раскаялась.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ярославль, Иван Гридин

Ярославль. Другие новости 14.12.20

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