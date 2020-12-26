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Суббота, 26 декабря 2020, 15:24 мск

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ФСБ заявила о задержании в Махачкале боевиков, готовивших теракт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о предотвращении террористического акта в Дагестане, силовики задержали четырех членов преступной группы, которые готовили взрыв у одного из зданий правоохранительных органов.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, экстремисты, являющиеся членами террористической организации «Исламское государство», были задержаны 25 декабря. Преступники собирались устроить взрыв «у одного из административных зданий правоохранительных органов», а затем намеревались напасть на сотрудников МВД Дагестана.

При обыске в тайнике было найдено оружие, боеприпасы и взрывчатка, заявили в ФСБ, подчеркнув, что в телефонах у мужчин обнаружена переписка с некими координаторами, которые находятся за границей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Москва, Алевтина Белова

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