ФСБ раскрыла хищения в РАНХиГС, задержана декан одного из факультетов

ФСБ заявила о раскрытии схемы хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

По версии спецслужбы, преступную схему организовал руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал Института государственной службы и управления РАНХиГС: подозреваемые систематически получали деньги от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы. Сумма хищений и имена подозреваемых не раскрываются.

Следственное управление ФСБ возбудило «уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза, говорится в сообщении Центра общественных связей российской спецслужбы.

В действиях ряда лиц также усматриваются признаки дача взятки и получения взятки (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ), добавили в ведомстве, отметив, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.

По данным источника ТАСС, по делу о хищениях задержана декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Наталья Петрова

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