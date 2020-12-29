Названо имя главного фигуранта в деле о хищениях в РАНХиГС, он арестован

Основным фигурантом в уголовном деле о хищениях в институте госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) является его директор Игорь Барциц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и впоследствии арестовали. Согласно решению Лефортовского суда Москвы, Барциц проведет под стражей как минимум два месяца – до 21 февраля 2021 года.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о пресечении хищений в РАНХиГС. По версии спецслужбы, руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал Института государственной службы и управления РАНХиГС систематически получал деньги от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной зарплаты. В ФСБ не уточнили сумму хищений.

По данным ФСБ, один из фигурантов задержан с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза. Его имя в ведомстве не уточнили.

Источник ТАСС сообщал, что по делу задержана декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина, суд отправил ее под домашний арест.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В действиях ряда лиц ведомство также усматриваются признаки дачи и получения взятки (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ), отметили в ведомстве, добавив, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.

В свою очередь, в центре общественных связей РАНХиГС уточнили, что махинации были выявлены в результате внутреннего финансового мониторинга академии, а злоупотребления фигурантов уголовного расследования «не коснулись бюджетных средств».

Москва, Наталья Петрова

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