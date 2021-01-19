Осужденного экс-полковника Захарченко ждет новый суд за взятки в 1,4 млрд рублей

Генеральная прокуратура России направила в суд новое дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и его сообщников. Расследование касается получения взяток на сумму более 1,4 млрд рублей.

Согласно материалам следствия, Захарченко в 2007-2016 годах систематически получал взятки от организованной группы, в которую входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Они контролировали финансово-хозяйственную деятельность множества фирм, не ведущих реальной предпринимательской деятельности, и распоряжались «их денежными средствами путем совершения незаконных банковских операций». Захарченко оказывал им общее покровительство, чтобы исключить возможность выявления правоохранительными и контролирующими органами преступной деятельности организованной группы, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Следователи полагают, что для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина.

По версии следствия, всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей.

Кроме того, по данным следствия, в 2015 году Захарченко получил от одного из бизнесменов взятку в виде оплаты его проживания в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА», расположенных в Сочи, на сумму 844 тыс. рублей за общее покровительство по службе.

Как сообщает надзорное ведомство, Захарченко обвиняется по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах), Маркелов – по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в составе организованной группы в особо крупном размере), Белевцов и Критинин – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко и его подельников и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве отметили, что Ушерович, Станкевич и Моторин скрылись от следствия, их объявили в розыск. Фигурантам заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 15 января Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования нового дела экс-полковника Захарченко и его соучастников, отметив, что уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в ТЭК, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Позднее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении этих денег в доход государства. Однако скандальное дело получило свое продолжение – часть злополучных денег пропала. Стало известно, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции, проверяются организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой средств. При этом миллиарды, которые были изъяты в рамках расследования, перестали считаться вещественными доказательствами преступлений.

В июне 2019 года Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию. Также Пресненский суд Москвы назначил ему штраф в размере 117 млн 990 тысяч рублей. Позднее срок заключения был сокращен на полгода.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.01.21

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