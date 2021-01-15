Взятки на 1,4 млрд рублей: СКР завершил расследование еще одного дела полковника-миллиардера

Следственный комитет завершил расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его сообщников. Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о получении взяток на сумму более 1,4 млрд рублей.

По данным следствия, в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, но распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках и совершали незаконные банковские операции. «В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами фактов их преступной деятельности», – пояснили в СКР.

По версии ведомства, для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина, которые выступали посредниками во взяточничестве и содействовали в реализации других преступных схем. Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА» на территории Краснодарского края. Со своей стороны Захарченко совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц.

Всего за указанные периоды Захарченко получил в качестве взяток денежные средства в общем размере, эквивалентном более 1,4 млрд рублей.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ (получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки). Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В СКР также уточнили, что Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин объявлены в международный розыск.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Позднее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении этих денег в доход государства. Однако скандальное дело получило свое продолжение – часть злополучных денег пропала. Стало известно, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции, проверяются организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой средств. При этом миллиарды, которые были изъяты в рамках расследования, перестали считаться вещественными доказательствами преступлений.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию. Также ему назначен штраф в размере 117 млн 990 тысяч рублей. Позднее срок заключения был сокращен на полгода.

Москва, Светлана Антонова

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