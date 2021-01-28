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Четверг, 28 января 2021, 08:50 мск

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Таможенники задержали 40 тонн радиоактивного груза из Китая

Фото: Reuters

Во Владивостоке обнаружили более 40 тонн радиоактивного груза, который прибыл из Китая. Об этом сообщает Владивостокская таможня. Радиационный фон был превышен более чем в 25 раз.

Таможенники проверяли партию огнеупорных цементирующих смесей и блоков для изоляции стен бассейна. «Уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с огнеупорным материалом составлял около 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч», – говорится в сообщении.

В результате было принято решение о запрете ввоза товара. Не соответствующий радиационным требованиям груз будет вывезен обратно в КНР.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 28.01.21

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