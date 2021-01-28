Таможенники задержали 40 тонн радиоактивного груза из Китая

Во Владивостоке обнаружили более 40 тонн радиоактивного груза, который прибыл из Китая. Об этом сообщает Владивостокская таможня. Радиационный фон был превышен более чем в 25 раз.

Таможенники проверяли партию огнеупорных цементирующих смесей и блоков для изоляции стен бассейна. «Уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с огнеупорным материалом составлял около 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч», – говорится в сообщении.

В результате было принято решение о запрете ввоза товара. Не соответствующий радиационным требованиям груз будет вывезен обратно в КНР.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 28.01.21

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