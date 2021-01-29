В перестрелке под Анапой погиб мужчина

По Анапой произошел вооруженный конфликт. В результате один человек погиб, трое госпитализированы с ранениями. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В одном из населенных пунктов около города Анапы произошел конфликт между группой мужчин, в результате которого от огнестрельного ранения скончался один человек, еще трое получили огнестрельные ранения. В настоящее время граждане находятся в реанимационном отделении», – сообщает ведомство.

По данным местных СМИ, перестрелка произошла на трассе в районе хутора Усатова Балка. Между жителями хутора Заря произошел конфликт. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились четыре человека.

На месте преступления обнаружили 16-17 гильз от огнестрельного оружия, сообщают очевидцы в соцсетях. В Анапе введен план «Перехват».

Возбуждено уголовное дело по статье убийство, пишет «Кубань24» со ссылкой на правоохранительные органы. В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты краевого управления СКР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает личность преступника, идет его розыск.

Анапа, Зоя Осколкова

Анапа. Другие новости 29.01.21

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