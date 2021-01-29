Полиция задержала двух участников перестрелки под Анапой

Полицейские задержали двух человек, которые участвовали в перестрелке под Анапой. В результате вооруженного нападения погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в хуторе Заря. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились четыре человека, один из них погиб, трое оказались в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Подозреваемых объявили в розыск.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий около 4.30 утра сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в селе Возрождение г. Геленджик были задержаны 33 и 34-летние подозреваемые в тяжком преступлении», – сообщили правоохранители.

По данным полицейского главка, один из задержанных ранее привлекался к ответственности за грабеж и мошенничество. При себе у мужчин было огнестрельное оружие и боеприпасы без разрешительных документов.

Анапа, Зоя Осколкова

Анапа. Другие новости 29.01.21

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