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Среда, 3 февраля 2021, 14:03 мск

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В Воронеже неизвестный зарезал учительницу на улице

В Воронеже 47-летняя женщина погибла от рук неизвестного. Убийца много раз ударил женщину ножом. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла около восьми вечера рядом с кафе на Московском проспекте. Неизвестный нанес жертве многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки, сообщили в региональном управлении СКР. От полученных ран женщина скончалась на месте преступления.

Уголовное дело возбуждено по п. 3 ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). В качестве основной версии рассматривается попытка ограбления. У женщины пропали сумка и телефон.

По данным местных СМИ, погибшая работала учительницей. В момент нападения она разговаривала со своей знакомой по телефону и успела сказать ей: «Меня убивают». Собеседница сообщила о произошедшем в полицию.

Воронеж, Зоя Осколкова

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