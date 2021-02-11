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Четверг, 11 февраля 2021, 11:39 мск

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В Воронеже мужчину обвинили в жестоком убийстве учительницы

В Воронежской области следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве учительницы. Как сообщили в СКР, дело возбуждено по двум статьям: «убийство, сопряженное с разбоем» и «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей» (п.«з» ч.2 ст.105, п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ).

2 февраля 2021 года вблизи одного из кафе на Московском проспекте Воронежа прохожие обнаружили тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи СК совместно с полицейскими установили подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Его объявили в федеральный розыск и, спустя некоторое время, был задержан.

Следователи запланировали проверку показаний на месте преступления, а также выполнение иных следственных и процессуальных действий, которые состоятся в ближайшее время. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу до суда.

Воронеж, Иван Гридин

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