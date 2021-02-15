Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным во взяточничестве

В Нижнем Новгороде суд признал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. «Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника», – приводит ТАСС слова судьи.

Маркелов был освобожден от должности губернатора Марий Эл в апреле 2017 года по личному заявлению. Вскоре Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. Следствие считает, что Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Кроме того, ему вменяли в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Сторона обвинения просила суд приговорить Маркелова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Другими фигурантами дела стали экс-глава регионального Минсельхоза Ираида Долгушева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, и гендиректор марийской телекомпании «Регион 12» Наталья Кожанова, которую суд признал виновной в посредничестве во взяточничестве. Прокурор запросил для них 10 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно.

В пресс-службе СКР также сообщили, что Маркелова также обвинили в получении взятки через доверенное лицо от директора птицефабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша за покровительство при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Осенью 2020 года в ходе дополнительной проверки у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и подконтрольной ему организации обнаружено не учтенное ранее имущество. Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о здании игрового развлекательного центра в Йошкар-Оле площадью 17,6 тысячи квадратных метров и стоимостью свыше 111 млн рублей.

Надзорное ведомство направило в суд новое исковое заявление в интересах государства об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Ранее решениями Нижегородского районного суда и Ленинского районного суда иски Генпрокуратуры к бывшему главе Марий Эл и 12 соответчикам были удовлетворены в полном объеме. В госказну взыскано имущество стоимостью 2 млрд 556 млн рублей.

Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с января 2001 года. 13 сентября 2015 года он был избран на четвертый срок. По подозрению в получении взятки чиновник был задержан в апреле 2017 года.

Нижний Новгород, Иван Гридин

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