13 лет «строгача» и штраф в 235 миллионов: вынесен приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в коррупции. Бывший руководитель республики получил 13 лет колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тыс. рублей. Об этом говорится в резолютивной части приговора, озвученной судьей Нижегородского райсуда, передает ТАСС.

Суд признал Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Экс-чиновник вину не признал.

Ранее гособвинение просило суд приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима. Также прокурор запрашивал для него штраф в 235 млн рублей.

Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с января 2001 года. 13 сентября 2015 года он был избран на четвертый срок. В апреле 2017 года Маркелов был освобожден от должности губернатора по личному заявлению. Вскоре его задержали и арестовали по подозрению в получении взятки.

Следствие считает, что Маркелов получил через доверенное лицо от директора птицефабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Кроме того, Маркелову вменяли в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Осенью 2020 года в ходе дополнительной проверки у Маркелова и подконтрольной ему организации обнаружено неучтенное ранее имущество. Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о здании игрового развлекательного центра в Йошкар-Оле площадью 17,6 тысячи квадратных метров и стоимостью свыше 111 млн рублей. Надзорное ведомство направило в суд новое исковое заявление в интересах государства об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Ранее суды удовлетворили в полном объеме иски Генпрокуратуры к бывшему главе Марий Эл и 12 соответчикам. В госказну взыскано имущество стоимостью 2 млрд 556 млн рублей.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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