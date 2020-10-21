Генпрокуратура нашла неучтенное ранее имущество экс-главы Марий Эл почти на 100 млн рублей

В ходе дополнительной проверки у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и подконтрольной ему организации обнаружено не учтенное ранее имущество. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о здании игрового развлекательного центра в Йошкар-Оле площадью 17,6 тысячи квадратных метров и стоимостью свыше 111 млн рублей.

Надзорное ведомство направило в суд новое исковое заявление в интересах государства об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Ранее решениями Нижегородского районного суда и Ленинского районного суда иски Генпрокуратуры к бывшему главе Марий Эл и 12 соответчикам были удовлетворены в полном объеме. В госказну взыскано имущество стоимостью 2 млрд 556 млн рублей.

В настоящее время Маркелов находится под стражей по обвинению в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что чиновник, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с января 2001 года. 13 сентября 2015 года он был избран на четвертый срок. По подозрению в получении взятки чиновник был задержан в апреле 2017 года.

Москва, Светлана Антонова

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