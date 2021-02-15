В Рязанской области пособник в заказном убийстве получил 12 лет «строгача»

В Рязанской области суд вынес приговор соучастнику заказного убийства местного предпринимателя. Как сообщили в СКР, его признали виновным в подстрекательстве, а также пособничестве убийству по найму, незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также в пособничестве в уничтожении идентификационного номера, номера кузова и двигателя транспортного средства (ч.4,5 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 ч.2 ст.222, ч.5 ст.33, ч.2 ст. 326 УК РФ).

В суде доказано, что уроженец Ставропольского края, совместно со знакомыми согласился за крупное вознаграждение убить 38-летнего рязанского бизнесмена. Для этого они приобрели огнестрельное оружие и патроны к нему. В сентябре 2019 года на автодороге между Спасск-Рязанским и селом Фатьяновка под предлогом оказания помощи в связи с поломкой автомобиля обвиняемый совместно с исполнителем заказного убийства остановил машину предпринимателя.

После этого один из злоумышленников застрелил предпринимателя. Чтобы скрыть следы преступления, они уничтожили идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя. После убийства предпринимателя мужчины скрылись с места преступления. Через две недели злоумышленников задержали в Подмосковье.

В ходе предварительного следствия они сознались в содеянном, активно содействовали следствию. Дело в отношении киллера суд рассмотрел в особом порядке. Он приговорен судом к 14 годам лишения свободы.

Приговором суда его пособнику по совокупности преступлений назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей.

Уголовное дело в отношении второго пособника ранее направлено в суд, расследование уголовного дела в отношении заказчика преступления находится на завершающем этапе расследования.

Рязань, Иван Гридин

Рязань. Другие новости 15.02.21

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