В Испании в стычках с полицией из-за ареста рэпера пострадали более 30 человек

В нескольких городах Испании прошли протесты. Демонстранты требовали освободить рэпера Пабло Аселя. В результате столкновений с полицейскими пострадали в общей сложности 33 человека.

Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам лишения свободы из-за его сообщений в соцсетях и текста песни, где он прославлял терроризм и клеветал на королевскую семью и испанские госорганы. Музыкант должен был явиться в полицию, чтобы отправиться в тюрьму. Вместо этого, он забаррикадировался в Университете Льейды. Спустя сутки правоохранителям все же удалось арестовать рэпера, тогда его сторонники вышли на улицы.

По данным El Mundo, протесты прошли в Барселоне, Жироне, Льейде, Вике и Валенсии. Участие в демонстрациях приняли тысячи людей. Протестующие бросали бутылки и камни в полицейских, сооружали баррикады, поджигали мусорные баки и двери зданий, а также забросали яйцами подразделения Народной партии и Социалистической партии Каталонии в Льейде.

В столкновениях с полицейскими ранения получили 33 человека, восемь из них госпитализированы. Еще 15 человек были задержаны.

Мадрид, Зоя Осколкова

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