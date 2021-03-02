В Краснодарском крае мужчина зарезал жену и тещу

В Краснодарском крае суд вынес приговор 43-летнему Эмилю Суинову. Он признан виновным в убийстве 37-летней супруги и ее 66-летней матери, совершенных с особой жестокостью (пп.«а,д» ч.2 ст.105 УК РФ).

В суде доказано, что женщина жила вместе с матерью и двумя малолетними детьми в одном из домов в поселке Южном Крымского района, а ее супруг Суинов проживал в Абинском районе. На протяжении длительного времени между Суиновым и тёщей происходили конфликты на бытовой почве. 4 декабря 2019 года мужчина приехал в дом к родственникам, где между ним и пожилой женщиной вновь произошла ссора, после чего он уехал к себе.

В ночь на 5 декабря 2019 года осужденный вооружился ножом, вернулся в дом супруги, где с особой жестокостью зарезал спящих родственниц. Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако мужчина догнал ее возле калитки и добил. На теле 37-летней потерпевшей было обнаружено 47 повреждений, на теле ее матери – не менее 30. Женщины скончались. В настоящее время малолетние дети погибшей переданы под опеку ее сестре.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Дополнительно Суинову назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Отбывать основное наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Краснодар, Иван Гридин

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