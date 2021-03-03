В Греции произошло мощное землетрясение

В центральной Греции прошло землетрясение, за которым последовало несколько афтершоков. Подземные толчки ощущали жители населенных пунктов от Афин до Салоник.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Фессалия рядом с городом Элассона. Очаг залегал на глубине 2 км, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на институт геодинамики национальной афинской обсерватории. Мощность подземных толчков оценили в 5,9 балла.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9 балла. Кроме того, последовали два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8.

Толчки сильно ощущались в Центральной Македонии, в Салониках, а также во многих других районах страны. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 03.03.21

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