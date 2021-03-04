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Четверг, 4 марта 2021, 11:43 мск

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ФСБ задержала гражданина РФ за подготовку теракта «из ненависти к власти»

ФСБ сообщила о задержании в Калининградской области гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики. У него изъяли самодельное взрывное устройство.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный планировал атаку «по мотивам ненависти к действующей власти». Он также занимался вербовкой местных жителей для участия в террористической деятельности.

Дома у задержанного нашли и изъяли «самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», говорится в сообщении ЦОС.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Москва, Наталья Петрова

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