В Турции в результате крушения военного вертолета погибли 11 человек

На востоке Турции потерпел крушение вертолет вооруженных сил. По последним данным, жертвами ЧП стали 11 человек. Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.

Вертолет вылетел из Бингеля в Татван, спустя полчаса экипаж перестал выходить на связь. На поиски отправились беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. Было установлено, что вертолет потерпел крушение.

Telegram: Крушение вертолета в Турции

Воздушное судно принадлежало командованию Сухопутных войск. По последним данным 11 из 13 человек, находившихся на борту, погибли, в том числе генерал Осман Эрбаш, который командовал восьмым корпусом сухопутных войск.

Проводится расследование. Предположительно, причиной катастрофы могла стать плохая погода или техническая неисправность.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 04.03.21

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