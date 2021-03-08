В Орехово-Зуево следователи ГСУ СК России по Московской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. «а,в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, им оказался 32-летний родственник потерпевших.

В Подмосковье мужчина зарезал женщину и троих детей

Тела убитых были обнаружены в одной из квартир в Ликино-Дулево 7 марта. 45-летнюю женщину и троих детей (8 лет и двое детей – 2 года) зарезали. На месте ЧП работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Они проводят осмотр, допрашивают родственников.

Отмечается, что подозреваемый ведет себя неадекватно, потому допросить его пока не удалось. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования. Ход расследование уголовного дела поставлен на контроль исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.03.21

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