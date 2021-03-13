В Казахстане потерпел крушение военный самолет: есть жертвы

В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет, принадлежащий Пограничной службе КНБ Казахстана. На борту предположительно были шесть человек, есть жертвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел из Нур-Султана. В пресс-службе международного аэропорта Алма-Аты подтвердили факт крушения военного самолета. Там уточнили, что при заходе на посадку АН-26 упал в начале взлетной полосы.

Алма-Ата, Светлана Антонова

Алма-Ата. Другие новости 13.03.21

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