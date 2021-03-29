В авиакатастрофе на Аляске погиб самый богатый человек Чехии

На Аляске потерпел крушение вертолет. По последним данным, погибли пять человек, в том числе чешский миллиардер Петр Келлнер. Причина аварии устанавливается.

Вертолет Eurocopter AS50 разбился недалеко от ледника Кник, сообщает Reuters. В компании PPF, возглавляемой Келлнером, заявили, что миллиардер был на борту. От полученных травм он скончался.

Среди жертв аварии оказался еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот. Как уточняет Associated Press, один из пассажиров выжил. Его состояние оценивается как тяжелое.

Причины крушения выясняются. Расследование проводит Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Состояние чешского бизнесмена Петра Келлнера, по оценкам аналитиков Forbes, составляет около 17,9 млрд долларов. Он владел международной инвестиционно-финансовой группой компаний PPF Group. Келлнер тридцать лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров.

Джуно, Зоя Осколкова

Джуно. Другие новости 29.03.21

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