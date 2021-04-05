Более 31 млн рублей ущерба: адвокат раскрыл суть обвинений главе департамента Минпромторга

Адвокат арестованного главы департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского Алексей Ануфриенко раскрыл суть обвинений, предъявленных высокопоставленному чиновнику. По словам юриста, следствие оценило ущерб от действий подзащитного в более чем 31 млн рублей.

По версии следствия, Серватинский единолично принял решение о продолжении предоставления субсидии ООО «Исток» на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов, проигнорировав сообщения подчиненных о выявленных нарушениях. Чиновник также не принял мер для возврата ранее перечисленных денежных средств.

По словам адвоката обвиняемого, следствие полагает, что превышение Серватинским должностных полномочий повлекло за собой причинение тяжких последствий, таких как невозврат Минпромторгу России необоснованно перечисленной ООО «Исток» субсидии в размере более 31 млн рублей, передает ТАСС.

Директор департамента Минпромторга не признает свою вину. Ануфриенко в свою очередь отметил, что суд еще в конце 2019 года взыскал с ООО «Исток» в пользу Минпромторга более 30 млн рублей, считающиеся ущербом по делу Серватинского.

Чиновник был задержан на прошлой неделе по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Ему предъявили обвинение по п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет колонии. По решению суда Серватинский на два месяца заключен под стражу.

Надо отметить, что это не первое дело в отношении чиновников Минпромторга. Ранее сообщалось о задержании сотрудника отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрея Бандурова, а также его коллеги Сослана Гериева. Им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

Москва, Наталья Петрова

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