В Тюмени женщина зарезала подругу

Тюменские следователи предъявили обвинение 33-летней жительнице областного центра по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в региональном управлении СКР, следствие считает, что 27 марта 2021 года обвиняемая, находясь по месту своего жительства – в квартире дома, расположенного на улице Камчатской, распивала спиртные напитки с подругой.

В ходе застолья между женщинами возник конфликт. В итоге хозяйка квартиры схватила нож и ударила собутыльницу в грудь. От полученного ранения 33-летняя женщина скончалась на месте.

Женщину задержали и заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 09.04.21

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