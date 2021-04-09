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Пятница, 9 апреля 2021, 14:01 мск

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В Тюмени женщина зарезала подругу

Тюменские следователи предъявили обвинение 33-летней жительнице областного центра по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в региональном управлении СКР, следствие считает, что 27 марта 2021 года обвиняемая, находясь по месту своего жительства – в квартире дома, расположенного на улице Камчатской, распивала спиртные напитки с подругой.

В ходе застолья между женщинами возник конфликт. В итоге хозяйка квартиры схватила нож и ударила собутыльницу в грудь. От полученного ранения 33-летняя женщина скончалась на месте.

Женщину задержали и заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Иван Гридин

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Метки / Убийства

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