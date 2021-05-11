В Татарстане мужчина угнал самолет ради возлюбленной и разбил его

В Татарстане произошло крушение легкомоторного самолета. В результате два человека погибли. Оказалось, что мужчина хотел впечатлить возлюбленную и угнал воздушное судно.
Авиакатастрофа произошла 9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Пролетев примерно 900 метров от аэропорта, самолет рухнул в поле. Пилот и пассажирка погибли.
Выяснилось, что за штурвалом был 56-летний мужчина. Он хотел покатать 41-летнюю женщину, за которой ухаживал. Для этого он угнал самолет у своего знакомого. Известно, что пилот окончил Сызранское высшее военное авиационное училище.
Погибшую опознал ее муж. Он сообщил, что с супругой они вместе не жили и собирались развестись, пишет «Лайф».
Казань, Зоя Осколкова
Казань. Другие новости 11.05.21
В Тюменской области 13 новых пожаров – гидрометцентр предупредил о чрезвычайной опасности. / Число погибших при нападении на школу в Казани увеличилось до 11 человек. / Девять человек погибли во время стрельбы в казанской школе. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube