В Татарстане мужчина угнал самолет ради возлюбленной и разбил его

В Татарстане произошло крушение легкомоторного самолета. В результате два человека погибли. Оказалось, что мужчина хотел впечатлить возлюбленную и угнал воздушное судно.

Авиакатастрофа произошла 9 мая вблизи села Калейкино Альметьевского района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Пролетев примерно 900 метров от аэропорта, самолет рухнул в поле. Пилот и пассажирка погибли.

Выяснилось, что за штурвалом был 56-летний мужчина. Он хотел покатать 41-летнюю женщину, за которой ухаживал. Для этого он угнал самолет у своего знакомого. Известно, что пилот окончил Сызранское высшее военное авиационное училище.

Погибшую опознал ее муж. Он сообщил, что с супругой они вместе не жили и собирались развестись, пишет «Лайф».

Казань, Зоя Осколкова

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