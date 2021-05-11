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Вторник, 11 мая 2021, 16:36 мск

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В Подмосковье нашли сумку с расчлененным телом

В Московской области обнаружили сумку с частями тела человека. Проводится расследование.

Страшную находку сделал администратор гостиничного комплекса в селе Юдино в Одинцовском городском округе, передает РЕН ТВ. В ночь на 11 мая сотрудник отеля обнаружил подозрительную сумку, оставленную на территории, и обратился в полицию.

Прибывшие на место правоохранители установили, что внутри расчлененное тело женщины. По факту произошедшего проводится проверка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.21

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