В Подмосковье нашли сумку с расчлененным телом

В Московской области обнаружили сумку с частями тела человека. Проводится расследование.
Страшную находку сделал администратор гостиничного комплекса в селе Юдино в Одинцовском городском округе, передает РЕН ТВ. В ночь на 11 мая сотрудник отеля обнаружил подозрительную сумку, оставленную на территории, и обратился в полицию.
Прибывшие на место правоохранители установили, что внутри расчлененное тело женщины. По факту произошедшего проводится проверка.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 11.05.21
В Санкт-Петербурге в День Победы ограбили ветерана. / «Потеряли семь детей»: власти уточнили число погибших при стрельбе в Казани. / Путин велел ужесточить правила оборота оружия после бойни в Казани. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube