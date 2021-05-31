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Понедельник, 31 мая 2021, 15:51 мск

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Житель Воронежа расстрелял из ружья двоих знакомых

Фото: Pixabay

В Воронеже мужчина стрелял из ружья в двоих знакомых. Один из пострадавших скончался. Стрелок заявил, что эти люди украли у него семь тысяч рублей.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая в поселке Придонской, сообщили следственном управлении СКР по региону. Мужчина вооружился и приехал к своему знакомому, который якобы похитил у него деньги.

«В связи с возникшим на этой почве конфликтом подозреваемый выстрелил из имевшегося при нем охотничьего ружья из окна своей машины в 34-летнего знакомого, одновременно попав в находившегося рядом с тем 33-летнего мужчину», – говорится в сообщении.

Оба пострадавших были госпитализированы. Несмотря на усилия медиков, один из раненых скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц).

Воронеж, Зоя Осколкова

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