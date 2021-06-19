В Кузбассе потерпел крушение самолет с парашютистами, есть жертвы (ФОТО)

Самолет L-410 со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области. По предварительным данным, погибли 4 человека, еще 15 пострадали, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Всего на борту самолета находились 19 человек.

L-410 взлетел с аэродрома Танай в Промышленновском районе Кемеровской области. После вылета у воздушного судна отказал один из двигателей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Командир принял решение садиться на подходящей грунтовой поверхности. При снижении самолет столкнулся с лесным массивом и совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе.

Разбившийся самолет принадлежит ДОСААФ, сообщает ТАСС. L-410 выполнял тренировочный полет.

По данным СМИ, в числе жертв двое пилотов. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 11 раненых – в состоянии средней степени тяжести, написал Цивилев в своем инстаграме.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 18.06.21

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