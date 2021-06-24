В испанской тюрьме нашли мертвого бизнесмена

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечение McAfee Джон Макафи обнаружен мертвым в тюрьме в Испании. Бизнесмена задержали за уклонение от уплаты налогов.

Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии, пишет газета País со ссылкой на источники в полиции. Тело нашли в камере, реанимационные действия прибывших на место врачей не принесли результатов.

Бизнесмена задержали в прошлом году по запросу США. Американские власти считают его виновным в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Макафи направлял свои доходы на счета подставных лиц. В свою очередь сам бизнесмен утверждает, что обвинения против него политически мотивированы. Несмотря на это суд одобрил экстрадицию задержанного в Соединенные Штаты.

В октябре 2020 года Макафи оставил сообщение в твиттере, где написал, что не собирается совершать суицид, доволен жизнью и у него есть близкие люди, передает РИА «Новости». Бизнесмен отметил, что если его постигнет судьба Джеффри Эпштейна, умершего в американской тюрьме, это будет «не его вина».

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 23.06.21

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