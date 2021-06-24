В Тульской области бизнесмен убил грабителей и пытался спрятать трупы

В Тульской области сотрудники ДПС помешали местному жителю скрыть следы преступления. Мужчина убил двух грабителей и хотел избавиться от трупов.

Убийство произошло в ночь на 24 июня в деревне Беликово Ленинского района, сообщили в региональном управлении СКР. По версии следствия, предприниматель использовал заброшенную ферму в качестве склада. В помещение забрались двое мужчин 38-ми и 60-ти лет. Они хотели обворовать бизнесмена.

Хозяин дал грабителям отпор. Он ударил каждого по голове деревянным бруском. В результате оба потеряли сознание, а позже от полученных травм скончались. «Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Тула, Зоя Осколкова

Тула. Другие новости 24.06.21

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