Под Иваново мужчина устроил стрельбу по людям

В Ивановской области мужчина расстрелял троих человек. От полученных ран один из пострадавших скончался.

Инцидент произошел в городе Кохма, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Местный житель во дворе открыл огонь по трем, пришедшим к нему мужчинам. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливался.

По предварительным данным, в результате один человек погиб. Двое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. Они находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По словам собеседника агентства, пострадавшие – коллекторы, а причиной конфликта стала попытка получить деньги от должника.

Иваново, Зоя Осколкова

Иваново. Другие новости 26.06.21

Отключение света в центре Екатеринбурга может стоить автоцентру «Штерн» 50 миллионов рублей. / В Абхазии обнаружили тело челябинца, погибшего 17 июня. / В Крыму перевернулись военные автомобили. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»