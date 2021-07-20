В Китае прогремел взрыв на заводе

На заводе в центральной части Китая произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Global Times.

Издание опубликовало кадры с места событий. На видео, снятого с разных ракурсов, в небо поднимается столб огня, а затем все затягивает клубами белого дыма. Все это сопровождается громкими хлопками.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Выясняется, что стало причиной ЧП.

Как сообщается агентство Sina News со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям провинции, в результате взрыва никто не пострадал.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 20.07.21

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