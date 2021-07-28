На Украине самолет рухнул на жилой дом, есть погибшие

На Украине легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом. По предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Авиакатастрофа произошла в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области. Самолет рухнул на жилой дом, возник пожар. Пламя удалось локализовать спустя 20 минут после возгорания силами нескольких расчетов.

Пожарные обнаружили четыре тела. Пока нет информации о том, сколько человек находилось на борту, а сколько были в доме. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причина падения самолета устанавливается.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 28.07.21

Попавшийся на допинге призер Олимпийских игр приговорен к 25 годам тюрьмы. / В стрелковом тире Новосибирска мужчина совершил суицид. / На сторонника Навального завели уголовное дело по той же статье. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»