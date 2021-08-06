На Аляске разбился самолет, шесть человек погибли

На Аляске разбился экскурсионный самолет. Все люди, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.

Сигнал бедствия воздушного судна Havilland Beaver был получен накануне. Самолет потерпел крушение в районе национального заповедника «Туманные фьорды».

Отправившиеся на место аварии спасатели установили, что судно затонуло в 12 километрах от города Кетчикан. Водолазы погрузились и выяснили, что никто из людей в самолете – пять пассажиров и пилот – не выжил.

По данным AP, пять пассажиров прибыли на круизном судне Nieuw Amsterdam и вылетели на экскурсию. Предположительно, причиной крушения стали плохие погодные условия.

Джуно, Зоя Осколкова

Джуно. Другие новости 06.08.21

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