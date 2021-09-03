В Казани мужчину застрелили из-за денег «банка приколов»

В Казани обнаружили застреленным 51-летнего мужчину. Выяснилось, что убийство совершил покупатель земельных участков, который не смог обмануть продавца, подсунув ему вместо настоящих денег купюры «банка приколов».

Труп нашли на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов по улице Минской. У мужчины было огнестрельное ранение головы. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель города Казани, который во всем сознался.

По данным следствия, подозреваемый должен был заплатить потерпевшему 6 млн рублей за два земельных участка и расположенный на одном из них цех по выделке шкур. «В день убийства они оформили договор купли-продажи, после чего поехали домой к подозреваемому при этом злоумышленник передал покупателю кейс, в который вместо денежных средств положил купюры евро и долларов так называемого «банка приколов». Когда мужчины поднимались в лифте, обнаружив обман, потерпевший стал предъявлять злоумышленнику претензии. Тот в свою очередь выстрелил мужчине в голову из карабина «Сайга»», – говорится в сообщении СКР.

Затем убийца пытался скрыться, но был задержан в ходе плана «Перехват». Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 03.09.21

В Ивановской области подростки насмерть забили пенсионера. / ДТП на курганской трассе: сгорел грузовик с горючим, два человека погибли. / В Чувашии грузовик слетел с моста. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»