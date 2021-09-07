До 16 увеличилось число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане

Число погибших вследствие взрывов на военном складе в Казахстане выросло до 16 человек. В больнице скончался еще один пострадавший, сообщает пресс-служба казахстанского Минобороны.

«7 сентября в больнице в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов, скончался капитан Ерлан Кыргызалиев 1983 года рождения», – говорится в сообщении.

Кыргызалиев руководил отделением хранения боеприпасов и начал тушить пожар одним из первых. В день происшествия его вместе с сотней других пострадавших доставили в больницу.

Напомним, 26 августа в воинской части в Жамбылской области случился пожар на складе боеприпасов, а следом порядка 11 взрывов. К тушению привлекли военных, пожарных, пострадавших вывозили 30 бригад скорой помощи. 27 сентября насчитывалось девять погибших, врачи оказывали помощь еще около 100 пострадавшим.

В связи с происшествием глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушел с поста. На его место 31 августа назначен Мурат Бектанов.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 07.09.21

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