В Нидерландах два человека погибли во время вооруженного нападения

Два человека погибли в результате нападения с ножом в Нидерландах. Еще двое были госпитализированы с ранениями.
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в городе Алмело. Неизвестный человек, вооруженный холодным оружием, напал на прохожих. Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен арбалетом, но эта информация не подтвердилась.
В результате нападения два человека были убиты, еще двое получили ранения и попали в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В полиции уточнили, что один из раненых – сам нападавший. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Амстердам, Зоя Осколкова
Амстердам. Другие новости 17.09.21
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