российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 сентября 2021, 15:44 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Томске задержали расчленителя, разбросавшего части тела жертвы по городу

39-летнего жителя Томска подозревают в убийстве женщины. Мужчина расчленил тело жертвы и разбросал в разных районах города. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ранее в полицию обратился мужчина и сообщил, что его мать пропала. Сотрудники уголовного розыска в поисках женщины вышли на ее ранее судимого знакомого. Выяснилось, что во время распития спиртных напитков мужчина убил приятельницу. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил жертву, фрагменты тела спрятал в пакеты и выбросил их в разных частях города.

Правоохранители задержали подозреваемого, который признался в совершенном преступлении и подтвердил свои показания. Следуя указания преступника, следователи обнаружили пакеты с человеческими останками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 20.09.21

При стрельбе в вузе Перми погибли 6 человек – уточненные данные. В Прикамье объявлен день траура. / Белорусский суд отправил россиянку за решетку из-за твита о Лукашенко. / «Я уже думала над прощальными словами маме», – студентки пермского университета рассказали, что они пережили (ФОТО, ВИДЕО, 18+). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Нидерландах два человека погибли во время вооруженного нападения

СКР подтвердил причастность напавшего на воронежский РОВД к убийству семьи

Жители Подмосковья требуют выдворения мигрантов после убийства пенсионерки гастарбайтерами

В Санкт-Петербурге нашли тела Пушкина и Гончаровой

В России задержали мужчину, продававшего услуги киллеров в даркнете

Убийца кузбасских школьниц заранее арендовал дом, где нашли тела

Житель Старого Оскола расстрелял прохожих из ружья

В США наркоман устроил перестрелку с полицией и убил четверых

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,