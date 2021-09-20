В Томске задержали расчленителя, разбросавшего части тела жертвы по городу

39-летнего жителя Томска подозревают в убийстве женщины. Мужчина расчленил тело жертвы и разбросал в разных районах города. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ранее в полицию обратился мужчина и сообщил, что его мать пропала. Сотрудники уголовного розыска в поисках женщины вышли на ее ранее судимого знакомого. Выяснилось, что во время распития спиртных напитков мужчина убил приятельницу. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил жертву, фрагменты тела спрятал в пакеты и выбросил их в разных частях города.

Правоохранители задержали подозреваемого, который признался в совершенном преступлении и подтвердил свои показания. Следуя указания преступника, следователи обнаружили пакеты с человеческими останками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 20.09.21

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