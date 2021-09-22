США готовится ввести санкции в отношении премьер-министра России и еще 34 россиян

Санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека собираются подготовить в руководстве США, – сообщает РИА Новости.

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который может предусматривать санкции в отношении 35 россиян.

В очередном санкционном списке США присутствуют: премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того введение ограничений предусмотрены в отношении Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «Первого Канала» Константина Эрнста и других граждан России.

Следует отметить, что поправка была инициативой конгрессмена-демократа Тома Малиновски. Конгрессмен, в том числе предложил, чтобы президент США Джо Байден представил соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в течение 180 дней с момента принятия закона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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