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Четверг, 23 сентября 2021, 09:05 мск

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Москва чувствительно ответит на новые санкции США против 35 россиян

Фото РИА «Новый День»

Россия подготовит чувствительный ответ на новые санкции США против высокопоставленных чиновников и общественных деятелей РФ. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Россия ответит на новые санкции США, он может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Политик обратил внимание на то, что предложение о санкциях было озвучено после заявления президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН о необходимости сообща бороться с угрозами. «Конгрессмены США стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя Байдена на налаживание отношений между странами», – отметил он.

При этом Джабаров выразил недоумение, почему Вашингтон решил ввести санкции против главы Минздрава Михаила Мурашко. «За что вводить санкции? За то, что он боролся с пандемией?» – заявил он. По его мнению, также недопустимо вводить санкции против первых лиц государства, в том числе в отношении главы правительства Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции в отношении 35 граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

В новый санкционный список вошли премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СКР Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также бизнесмены и журналисты.

Законопроект, предложенный конгрессменом-демократом Томом Малиновски, внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год.

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