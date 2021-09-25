В России произошел третий за утро взрыв газа в жилом доме, есть пострадавший (ФОТО)

Третий за субботнее утро взрыв газа в жилом доме произошел в России. На этот раз происшествие случилось в Ростове-на-Дону, пострадал один человек.

Сообщение о взрыве газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного четырехподъездного жилого дома на улице Магнитогорской, 3/1 поступило спасателям в 09:50. Взрывной волной повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения дома нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ростовской области. Возгорания в квартире не было.

В ростовской пятиэтажке произошел взрыв газа, фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области

В результате инцидента пострадал мужчина в возрасте около 80 лет, ему оказывается медицинская помощь. Из дома эвакуировано 23 человека.

Как сообщал «Новый День», ранним утром в субботу взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области. Пострадал жилец квартиры с первого этажа, который в этот момент ставил чайник на газовую плиту. Мужчина госпитализирован с 40% ожогов тела. В доме разрушены межквартирные перегородки.

Позже поступили сообщения о взрыве газа в частном жилом доме в Башкирии. Пострадал хозяин дома. По предварительным данным, причиной инцидента стала самовольная врезка в газопровод. Дом полностью разрушен.

Напомним, в начале сентября в России произошли два инцидента со взрывом газа в жилых домах, в результате которых погибли люди. В подмосковном Ногинске 8 сентября взрывом газа был частично разрушен подъезд девятиэтажки – погибли семь человек, еще 22 пострадали. В ночь на 11 сентября газ взорвался в жилом двухэтажном доме в Ельце Липецкой области. В результате происшествия погибли три человека, еще шестеро травмированы.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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