«Изъяли бомбу, портреты Бандеры и главарей Третьего рейха»: теракт предотвращен в Уфе

В Уфе разоблачили неонацистскую группировку, готовившую теракт против силовиков. Задержаны пять ее участников, у них изъята бомба, а также портреты украинского националиста Степана Бандеры и главарей Третьего рейха. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержанными оказались жители Уфы 2001-2003 годов рождения. Они собирались совершить террористический акт с использований самодельных взрывных устройств (СВУ) на одном из объектов правоохранительных органов в Башкирии.

По адресам проживания задержанных и в тайнике найдены и изъяты готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, Бандеры и националистическая атрибутика, говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил в отношении членов группировки уголовные дела по трем статьям УК РФ – «Приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205), «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3) и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств» (ст. 223.1).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 27.09.21

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