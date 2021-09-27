В Болгарии россиянина обвиняют в хранении наркотиков

В Болгарии задержали гражданина России, которого подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Мужчину остановили полицейские накануне вечером в Софии. Во время проверки правоохранители обнаружили в автомобиле россиянина около килограмма наркотического вещества.

Подозреваемый помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

София, Зоя Осколкова

София. Другие новости 27.09.21

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