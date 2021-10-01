В Подмосковье обнаружили мумифицированные трупы пенсионеров

В подмосковном городе Одинцово обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки «Газель», припаркованном у дома по улице Садовая, а труп мужчины – в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили медицинские судебные экспертизы. Устанавливается местонахождение лиц, возможно причастных к совершенному преступлению, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным канала РЕН ТВ, у погибшего мужчины были отпилены ступни. При этом в квартире этого дома, в которой, предположительно, проживали пенсионеры, обнаружили ножовки. Части тела мужчины лежали в том же автомобиле, где обнаружили тело женщины. Преступление, вероятно, было совершено около трех месяцев назад.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.10.21

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